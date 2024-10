Lanazione.it - Firenze, arrestata per due volte in 24 ore e denunciata per sei furti in due settimane

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 -nelle ultime dueper una serie, almeno 6 (sulla base di quanto al momento emerso) messi a segno per lo più su autovetture, mercoledì scorso era stata infinecon l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito. Dopo la convalida della misura precautelare, in attesa del processo, era poi stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di, ordinanza che tuttavia la protagonista dell’ennesima vicenda di ieri, una 24enne originaria di Roma, non avrebbe rispettato. Ieri sera, infatti, la giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia di stato, sarebbe stata sorpresa all’interno di un complesso residenziale in via dei Serragli dagli stessi condomini con a tracolla una voluminosa borsa piena di reva portata via da uno degli appartamenti dello stabile.