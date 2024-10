F1: Toyota torna nel circus, accordo partnership con Haas (Di venerdì 11 ottobre 2024) La collaborazione si affiancherà a quella del team con Ferrari ROMA - Dopo 15 anni di assenza, la Toyota torna in Formula Uno: firmato un accordo pluriennale per una partnership tecnica col team Haas. La collaborazione partirà da subito e vedrà dunque di nuovo protagonista la casa giapponese che in Ilgiornaleditalia.it - F1: Toyota torna nel circus, accordo partnership con Haas Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La collaborazione si affiancherà a quella del team con Ferrari ROMA - Dopo 15 anni di assenza, lain Formula Uno: firmato unpluriennale per unatecnica col team. La collaborazione partirà da subito e vedrà dunque di nuovo protagonista la casa giapponese che in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - torna Toyota : accordo pluriennale con il Team Haas - . Una partnership che partirà immediatamente, sin dal prossimo fine settimana di gara in programma ad Austin, in Texas. Un altro grande marchio torna in F1 dopo ben quindici anni di assenza. Si tratta della Toyota, che ha firmato un accordo pluriennale con il team Haas. The post F1, torna Toyota: accordo pluriennale con il Team Haas appeared first on SportFace. (Sportface.it)

WEC - lotta a tre per il titolo. Ferrari - Toyota e Porsche tornano in azione al Fuji - Week-end imperdibile per quanto riguarda il FIA World Endurance Championship con la 6h del Fuji, penultima prova del campionato a sole due settimane dalla Lone Star Le Mans disputata ad inizio mese al Circuit of The Americas (USA). Come sempre ci sarà anche la presenza di Valentino Rossi a bordo della BMW M4 GT3 n. (Oasport.it)