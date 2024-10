Due quintali di carne e pesce in un furgone non refrigerato: commerciante nei guai (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Spezia, 11 ottobre 2024 – Su un furgone non refrigerato, aveva due quintali di alimenti deperibili. Maximulta e non solo, per un commerciante della Spezia. Viaggiava sulla A12 di ritorno da un grossista di Montecatini Terme, il commerciante di origini straniere titolare di un market etnico con sede alla Spezia, fermato dalla polizia per sovraccarico evidente. Gli agenti della sottosezione stradale di Brugnato, coadiuvati dalla pattuglia della sezione della Spezia, che lo hanno scortato fino alla pesa per i controlli del caso, all’apertura del mezzo hanno trovato oltre 200 chilogrammi di alimenti deperibili quali carne e pesce, trasportati a temperatura non consona in un furgone non refrigerato. Allertato il personale veterinario della Asl 5 sono emerse violazioni di carattere amministrativo per quanto attiene la normativa sul corretto trasporto di sostanze alimentari. Lanazione.it - Due quintali di carne e pesce in un furgone non refrigerato: commerciante nei guai Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Spezia, 11 ottobre 2024 – Su unnon, aveva duedi alimenti deperibili. Maximulta e non solo, per undella Spezia. Viaggiava sulla A12 di ritorno da un grossista di Montecatini Terme, ildi origini straniere titolare di un market etnico con sede alla Spezia, fermato dalla polizia per sovraccarico evidente. Gli agenti della sottosezione stradale di Brugnato, coadiuvati dalla pattuglia della sezione della Spezia, che lo hanno scortato fino alla pesa per i controlli del caso, all’apertura del mezzo hanno trovato oltre 200 chilogrammi di alimenti deperibili quali, trasportati a temperatura non consona in unnon. Allertato il personale veterinario della Asl 5 sono emerse violazioni di carattere amministrativo per quanto attiene la normativa sul corretto trasporto di sostanze alimentari.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due quintali di carne e pesce in un furgone non refrigerato: commerciante nei guai - La Spezia, 11 ottobre 2024 – Su un furgone non refrigerato, aveva due quintali di alimenti deperibili. Maximulta e non solo, per un commerciante della Spezia. (lanazione.it)

Altomonte, tentano di rubare 10 quintali di legname: quattro arresti - L’attività d’indagine proseguirà per ricostruire l’eventuale filiera illecita di vendita e commercio del legname ... (corrieredellacalabria.it)

“Vendemmia 2024, qualità ottima e produzione in ripresa” In evidenza - Lorenzo Catellani (CIA Reggio) traccia un primo bilancio dell’annata Reggio Emilia, 10 ottobre 2024 - “Una vendemmia ottima per qualità e con produzione in ripresa: siamo molto soddisfatti”. Parole di ... (gazzettadellemilia.it)