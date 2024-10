Anteprima24.it - Denatalità, De Maria (FI): “Le misure del governo fondamentali per la crescita economica”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il tema dellanon è solo una priorità assoluta di questo, ma un impegno concreto per la tutela delle future generazioni. Il declino demografico mette a rischio la sostenibilitàe sociale del nostro Paese. IlMeloni ha dimostrato grande attenzione a questo problema, investendo risorse importanti per incentivare la natalità e sostenere le famiglie italiane. Con un investimento diretto di 2,5 miliardi di euro e un totale di benefici per le famiglie di oltre 16 miliardi solo nel 2024, ilha posto le basi per una politica di rilancio demografico. Tuttavia, come ha ribadito la presidente Meloni, è fondamentale accompagnare questecon politiche che facilitino la conciliazione tra vita familiare e lavoro.