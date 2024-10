David Beckham a petto nudo in versione contadino e apicoltore (Di venerdì 11 ottobre 2024) Papà, marito, gloria del calcio. Ma anche contadino e apicoltore: David Beckham, si sa, è un uomo dalle mille risorse. L’ex stella del Manchester United, 49 anni, ha regalato ai fan alcuni scatti bucolici tra cani, galline e funghi. C’è qualcosa che non sa fare? GUARDA LE FOTO Re Carlo ballerino scatenato, il principe William con David Beckham e il recap della settimana royal David Beckham tra polli, cani e api Eccolo, sempre bellissimo, in un carosello di fotografie che immortalano la vita di campagna pubblicate sul suo profilo Instagram. «Country life», scrive il marito di Victoria Beckham nella didascalia che accompagna le immagini, dove non manca di mettere in mostra gli addominali scolpiti e il fisico tonico. Amica.it - David Beckham a petto nudo in versione contadino e apicoltore Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Papà, marito, gloria del calcio. Ma anche, si sa, è un uomo dalle mille risorse. L’ex stella del Manchester United, 49 anni, ha regalato ai fan alcuni scatti bucolici tra cani, galline e funghi. C’è qualcosa che non sa fare? GUARDA LE FOTO Re Carlo ballerino scatenato, il principe William cone il recap della settimana royaltra polli, cani e api Eccolo, sempre bellissimo, in un carosello di fotografie che immortalano la vita di campagna pubblicate sul suo profilo Instagram. «Country life», scrive il marito di Victorianella didascalia che accompagna le immagini, dove non manca di mettere in mostra gli addominali scolpiti e il fisico tonico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

21 : 50 Rêverie : il nuovo profumo di Victoria Beckham ci porta in viaggio con David - Victoria Beckham estrae l’atmosfera lussureggiante delle notti di Giava nel ricordo di 21:50 Rêverie: il profumo erbaceo delle foglie di tabacco trasportato dalle candele nel vento tropicale della sera; la morbida traccia di prugna sulle labbra di un altro; la crudezza terrosa dei baccelli di vaniglia e delle fave di Tonka che si fondono con il legno di cedro della terra. (Lifeandpeople.it)

21 : 50 Rêverie : il nuovo profumo di Victoria Beckham ci porta in viaggio con David - Tra tutti brilla l’abito verde, un sogno in drappeggio indossato dalla modella Gigi Hadid. 4. La quarta fragranza di Victoria Beckham conosce il mondo della moda durante la settimana più attesa dell’anno, quando, in occasione della sfilata Primavera/Estate 2025 dell’omonimo brand, la fragranza debutta in passerella. (Lifeandpeople.it)

David Beckham e il Principe William visitano insieme la London Air Ambulance Charity - L’impegno di David e William per la London Air Ambulance Charity La London Air Ambulance Charity si occupa del servizio medico di emergenza in elicottero nella città di Londra. “Questi ragazzi si affidano ai fondi pubblici e alle donazioni, quindi il fatto che potessi essere coinvolto nella raccolta fondi che ha permesso di acquistare questi elicotteri è per me un onore. (Dilei.it)