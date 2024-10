Crisi idrica, Faraone sfida Schifani: “Prenda l’auto blu e venga a vedere come si vive senz’acqua” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Durissime le parole di Davide Faraone, deputato palermitano alla Camera per Italia Viva, che sulla Crisi idrica siciliana, oggi, ha scritto, un post sul suo profilo facebook che vi proponiamo di seguito. “A Schifani consiglierei di prendere la sua comoda auto blu e dirigersi dritto a Nicosia, paese in provincia di Enna, e andare a trovare la signora Cinzia. Si faccia raccontare da lei e dalla sua famiglia come si vive da mesi con un recipiente da mille litri e l’acqua una volta a settimana. Naturalmente sempre che l’acqua non arrivi gialla e piena di terra, come spesso accade. Un piccolo appartamento invaso da bidoni pieni e cassette d’acqua minerale. Si schiodi dalla poltrona il Presidente della Regione, detto Marchese del Grillo, e faccia come ho fatto io, incontri i cittadini, capisca cosa vuol dire alzarsi la notte per lavare i vestiti, prima che l’erogazione venga interrotta. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Durissime le parole di Davide, deputato palermitano alla Camera per Italia Viva, che sullasiciliana, oggi, ha scritto, un post sul suo profilo facebook che vi proponiamo di seguito. “Aconsiglierei di prendere la sua comoda auto blu e dirigersi dritto a Nicosia, paese in provincia di Enna, e andare a trovare la signora Cinzia. Si faccia raccontare da lei e dalla sua famigliasida mesi con un recipiente da mille litri e l’acqua una volta a settimana. Naturalmente sempre che l’acqua non arrivi gialla e piena di terra,spesso accade. Un piccolo appartamento invaso da bidoni pieni e cassette d’acqua minerale. Si schiodi dalla poltrona il Presidente della Regione, detto Marchese del Grillo, e facciaho fatto io, incontri i cittadini, capisca cosa vuol dire alzarsi la notte per lavare i vestiti, prima che l’erogazioneinterrotta.

