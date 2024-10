Cosa insegniamo ai ragazzi quando diciamo alle ragazze: “Non puoi andare in giro così” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Copriti! Non puoi andare in giro così. Se torni a casa da sola a quell’ora, Cosa vuoi che ti succeda? Le cose brutte capitano anche se non te le vai a cercare, immagina se vai in giro vestita così/ ubriaca/ a quest’ora- Vestita così sembri una che lo fa di mestiere! Le variazioni al tema sono infinite. Hanno la pretesa di essere raccomandazioni dette per il nostro bene, e come tali ogni ragazza se le sente ripetere in famiglia, a scuola e in ogni contesto “formativo” sin da giovanissima, e fino a quando si presume sia lei stessa a tramandare ad altre figlie o alunne questa saggezza, allenata alla paura e alla rabbia di appartenere a un genere che deve proteggersi e guardarsi le spalle. C’è una grande verità in queste parole, intendiamoci. News.robadadonne.it - Cosa insegniamo ai ragazzi quando diciamo alle ragazze: “Non puoi andare in giro così” Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Copriti! Nonin. Se torni a casa da sola a quell’ora,vuoi che ti succeda? Le cose brutte capitano anche se non te le vai a cercare, immagina se vai investita/ ubriaca/ a quest’ora- Vestitasembri una che lo fa di mestiere! Le variazioni al tema sono infinite. Hanno la pretesa di essere raccomandazioni dette per il nostro bene, e come tali ogni ragazza se le sente ripetere in famiglia, a scuola e in ogni contesto “formativo” sin da giovanissima, e fino asi presume sia lei stessa a tramad altre figlie o alunne questa saggezza,nata alla paura e alla rabbia di appartenere a un genere che deve proteggersi e guardarsi le sp. C’è una grande verità in queste parole, intendiamoci.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa insegniamo i i ragazzi quando diciamo alle ragazze : “Non puoi andare in giro così” - Non basta non crescere espressamente i figli alle logiche del maschilismo e della cultura dello stupro, per educare bambini e ragazzi alla parità. Rimpicciolendo cioè i nostri spazi e tempi vitali. Nel senso che, dalle microagressioni quotidiane al catcalling, fino ad arrivare allo stupro e al femminicidio, gli autori delle violenze di genere sono quasi sempre familiari o conoscenti, soggetti ... (News.robadadonne.it)

Così vive la Biblioteca di San Girolamo. Rimarrà aperta fino alle 10 di sera - Ma è anche luogo di aggregazione e di condivisione per tutta la città. Da due giorni l’ateneo e la città di Urbino hanno una biblioteca aperta fino alle dieci di sera. "Abbiamo aderito ad una richiesta che gli studenti, più volte e in più sedi, ci avevano espresso – ci spiega il direttore generale di Uniurb Alessandro Perfetto –; per cui dopo esserci organizzati col personale, parte interno e ... (Ilrestodelcarlino.it)

Altafini NON HA DUBBI : «Yildiz è un giocatore DEGNO della 10 - ce ne sono pochi in giro così» - Altafini NON HA DUBBI: «Yildiz è un giocatore DEGNO della 10, ce ne sono pochi in giro così». Le sue parole sul numero 10 della Juventus. ALTAFINI – «Con Yildiz la Juventus ha trovato un giocatore degno della grande tradizione dei numeri 10 bianconeri. Il turco è […]. Le dichiarazioni dell’ex Juventus Josè Altafini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Nicolò Schira su Yildiz. (Calcionews24.com)