Convitto Inps: accordo in Prefettura, scongiurato lo sciopero

Arezzo, 11 ottobre 2024 – Convitto Inps: accordo in Prefettura, scongiurato lo sciopero

Conclusa positivamente la vertenza per l'appalto di ristorazione accordo in Prefettura per il Convitto Inps di Arezzo. Filcams Cgil Arezzo e KLAS Service srl hanno raggiunto un'intesa sulla vertenza aperta dalle lavoratrici impegnate nel servizio di ristorazione.

"L'azienda – annuncia Lorenza Vaselli, dirigente provinciale Filcams Cgil - ha rivisto l'intransigenza delle proprie posizioni e la sintesi trovata e soddisfa le esigenze delle lavoratrici. Si tratta di un esito positivo, frutto dell'attività di mediazione portata avanti in queste settimane. La Filcams Cgil ringrazia le lavoratrici per la fiducia riposta nella nostra azione di rappresentanza e ci auguriamo che questa intesa sia la base per future e sane relazioni sindacali con l'azienda.

