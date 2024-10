Ilrestodelcarlino.it - Caos bus: "Lasciati a piedi i visitatori del Ttg"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Ancora una giornata molto critica per il trasporto pubblico locale". A Palazzo Garampi si sono stancati di vedere lamentele di cittadini eper le corse che saltano ogni giorno. Problema che ieri ha coinvolto anche tantiarrivati per il Ttg, facendo fischiare le orecchie a sindaco e assessori. Così è arrivato l’ultimatum dell’assessore Roberta Frisoni. "Abbiamo convocato, insieme alla Provincia, un tavolo di lavoro urgente con Start e Amr per cercare insieme e senza scaricare colpe a destra e a sinistra, soluzioni nel breve, medio e lungo periodo". Una presa di posizione che arriva dopo un’altra giornata nera con circa 120 corse saltate, molte delle quali, come al solito, del Metromare e di alcune delle linee più frequentate.