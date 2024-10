Calcio: Cittadella. Esonerato il tecnico Edoardo Gorini (Di venerdì 11 ottobre 2024) La squadra è terzultima nel campionato di Serie B e reduce dal 6-1 subito in casa del Sassuolo Cittadella - Il Cittadella ha reso noto di "aver sollevato Edoardo Gorini dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club granata desidera ringraziare mister Gorini per la serietà, la Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Cittadella. Esonerato il tecnico Edoardo Gorini Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La squadra è terzultima nel campionato di Serie B e reduce dal 6-1 subito in casa del Sassuolo- Ilha reso noto di "aver sollevatodall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club granata desidera ringraziare misterper la serietà, la

