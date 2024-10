Bosnia-Germania 1-2 Nagelsmann | Vista la nostra superiorità avremmo dovuto segnare di più

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Non abbiamo iniziato bene e nei primi dieci minuti abbiamo tenuto troppo la palla. Quando abbiamo sistemato la cosa, è andata bene ed eravamo dominanti. Data lapotutopiù gol”. Lo ha detto il ct della, Julian, dopo la vittoria sofferta in Nations League in casa della: “Per quanto riguarda il gol subito, Edin Dzeko non dovrebbe essere lasciato così libero in area di rigore. Ma la squadra ha mantenuto il controllo dopo il gol subito. Non volevamo prenderne un altro”.1-2,: “ladi più” SportFace.