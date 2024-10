Ilgiorno.it - Bastonimania. Mostra inedita a Martinengo

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Bergamo) Oltre cento bastoni da collezione autentici, risalenti al periodo che va dalla fine del Seicento al 1940, tra cui il rarissimo bastone del 1840 trasformabile in violino, quello utilizzato anche per misurare il garrese dei cavalli, quelli fruibili come schiaccianocciole e cavatappi, e i classici dai pomoli pregiati. E ancora. Abiti, accessori originali e dipinti d’epoca che catapulteranno il visitatore nelle atmosfere dei salotti dell’alta borghesia di fine ‘800 e inizio ‘900. Questo e molto altro all’interno di un’che si terrà nelle sale espositive del Filandone di: dall’11 ottobre al 3 novembre arriva “. L’epoca d’oro d’oro dei bastoni da passeggio“, un evento a cura dell’associazione Pro locoAps e dell’associazione Mondobastone.