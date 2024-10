Barcellona: rissa nei cantieri del Camp Nou, venti operai coinvolti in una lotta con bastoni (Di venerdì 11 ottobre 2024) I lavori del Camp Nou, stadio di casa del Barcellona, sono stati interrotti da una rissa tra un gruppo di venti operai, che nel primo pomeriggio hanno iniziato a colpirsi con dei bastoni. La giornalista Anna Punsì e poi MARCA hanno raccontato che circa alle 14:30 è scoppiata una rissa nel cantiere, per motivi ancora non noti, culminata poi con una serie di bastonate. Sei operai sono rimasti feriti, ma nessuno di loro versa in gravi condizioni, anche per merito del tempestivo intervento del responsabile dei lavori. Tutti i lavoratori coinvolti sono stati licenziati.  Barcellona: rissa nei cantieri del Camp Nou, venti operai coinvolti in una lotta con bastoni SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I lavori delNou, stadio di casa del, sono stati interrotti da unatra un gruppo di, che nel primo pomeriggio hanno iniziato a colpirsi con dei. La giornalista Anna Punsì e poi MARCA hanno raccontato che circa alle 14:30 è scoppiata unanel cantiere, per motivi ancora non noti, culminata poi con una serie di bastonate. Seisono rimasti feriti, ma nessuno di loro versa in gravi condizioni, anche per merito del tempestivo intervento del responsabile dei lavori. Tutti i lavoratorisono stati licenziati. ÂneidelNou,in unaconSportFace.

