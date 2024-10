Thesocialpost.it - Uragano Milton tocca terra in Florida: vittime, danni e milioni senza elettricità

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’, definito dai media statunitensi come la “tempesta del secolo”, hatonella regione di Tampa Bay, in, con venti che hanno raggiunto quasi 200 km/h. L’impatto della tempesta ha generato gravi: più di 125 abitazioni sono state distrutte, e oltre duedi edifici sono rimasti, lasciando migliaia di famiglie al buio. Blackout einIl passaggio diha causato blackout diffusi nelle contee di Hardee, Sarasota e Manatee, le più colpite dalla furia dell’. Le autorità locali hanno riportato che circa 1,5di unità abitative sono attualmentecorrente. I tecnici stanno lavorando per ripristinare l’, ma il numero degli edificienergia continua a crescere, con un totale di oltre duestimato nelle ultime ore.