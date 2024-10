Lapresse.it - Ue, ok screening Eurocamera su commissari: Left e Verdi protestano

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La commissione Affari legali (JURI), incaricata di vagliare i conflitti di interesse e le dichiarazioni sulla loro situazione economica deidesignati, del Parlamento europeo ha dato il via libera a tutti i 26 nomi. Lo apprende LaPresse da fonti dell’. I rappresentanti di The(Mario Furore per il M5s) e deihanno abbandonato la Commissione in polemica “contro la decisione del Presidente e dei grandi gruppi di graziare tutti inonostante i palesi conflitti d’interesse e le nostre richieste di ulteriori spiegazioni”, riferiscono fonti parlamentari. Furore (M5s): “Noi via dall’Aula, esameuna pagliacciata” “La verifica sui conflitti d’interesse finanziari deieuropei designati da parte della Commissione Giuridica del Parlamento europeo si è trasformata in una pagliacciata.