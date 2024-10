Stefano Dal Bianco vince il Premio Strega Poesia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiStefano Dal Bianco, autore di “Paradiso” (Garzanti), vince la seconda edizione del Premio Strega Poesia con 40 voti su 89 espressi. Seguono in graduatoria: Daniela Attanasio con “Vivi al mondo” (Vallecchi Firenze), 17 voti; Giovanna Frene con “Eredità ed Estinzione” (Donzelli), 16 voti; Gian Maria Annovi con “Discomparse” (Aragno), 13 voti; Roberto Cescon con “Natura” (Stampa 2009), 3 voti. La proclamazione è avvenuta questa sera a Roma, al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ e in diretta streaming su RaiPlay. “Un poeta e il suo cane si lanciano all’esplorazione di un mondo rurale e boschivo nel cuore della Toscana, in una natura che si fa sempre più selvatica nel tempo della pandemia e in cui i sensi e l’intelligenza dell’uomo e dell’animale si fanno complementari. Anteprima24.it - Stefano Dal Bianco vince il Premio Strega Poesia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDal, autore di “Paradiso” (Garzanti),la seconda edizione delcon 40 voti su 89 espressi. Seguono in graduatoria: Daniela Attanasio con “Vivi al mondo” (Vallecchi Firenze), 17 voti; Giovanna Frene con “Eredità ed Estinzione” (Donzelli), 16 voti; Gian Maria Annovi con “Discomparse” (Aragno), 13 voti; Roberto Cescon con “Natura” (Stampa 2009), 3 voti. La proclamazione è avvenuta questa sera a Roma, al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ e in diretta streaming su RaiPlay. “Un poeta e il suo cane si lanciano all’esplorazione di un mondo rurale e boschivo nel cuore della Toscana, in una natura che si fa sempre più selvatica nel tempo della pandemia e in cui i sensi e l’intelligenza dell’uomo e dell’animale si fanno complementari.

