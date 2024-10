Spesa delle famiglie sale con inflazione ma consumi -15%

Quotidiano.net - Spesa delle famiglie sale con inflazione ma consumi -1,5%

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lamensilesi riduce in termini reali. Lo rileva l'Istat diffondendo i dati relativi al 2023. "Nel 2023 lamedia mensile perin valori correnti è pari a 2.738 euro, in aumento (+4,3%) rispetto al 2022 (2.625 euro), ma in termini reali si riduce dell'1,5% per effetto dell'(+5,9% la variazione su base annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo). Anche laequivalente diminuisce in termini reali per tutte lee quasi nella stessa misura per lemeno abbienti (-1,6%) e per quelle più abbienti (-1,7%).