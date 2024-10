Sinner sul ritiro di Nadal: “Ha insegnato tanto ai giovani, persona incredibile fuori dal campo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo aver sconfitto il russo Daniil Medvedev per 6-1 6-4 approdando alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai 2024, Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sulla partita e anche sulla notizia più importante del giorno per il tennis globale. In mattinata è arrivato infatti l’annuncio del ritiro di Rafael Nadal, che chiuderà la carriera a Malaga con la maglia della Spagna nelle Final Eight di Coppa Davis. “Beh è una notizia dura per il mondo del tennis e non solo. Cosa posso dire, sono stato veramente fortunato ad averlo conosciuto anche fuori dal campo, è una persona incredibile. Ovviamente tutti abbiamo visto quanto è stato forte, ma ha insegnato ai giovani tennisti come comportarsi e come gestire situazioni difficili in campo. Ci ha regalato tante emozioni“, dichiara il numero 1 del ranking. Oasport.it - Sinner sul ritiro di Nadal: “Ha insegnato tanto ai giovani, persona incredibile fuori dal campo” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo aver sconfitto il russo Daniil Medvedev per 6-1 6-4 approdando alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai 2024, Janniksi è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sulla partita e anche sulla notizia più importante del giorno per il tennis globale. In mattinata è arrivato infatti l’annuncio deldi Rafael, che chiuderà la carriera a Malaga con la maglia della Spagna nelle Final Eight di Coppa Davis. “Beh è una notizia dura per il mondo del tennis e non solo. Cosa posso dire, sono stato veramente fortunato ad averlo conosciuto anchedal, è una. Ovviamente tutti abbiamo visto quanto è stato forte, ma haaitennisti come comportarsi e come gestire situazioni difficili in. Ci ha regalato tante emozioni“, dichiara il numero 1 del ranking.

