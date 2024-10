Sinner-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner se la vedrà contro Daniil Medvedev nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Entrambi hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di quarto turno. Il numero uno del mondo ha domato l’esuberanza dell’americano Ben Shelton mentre il russo, quinta forza del seeding, ha avuto la meglio nei confronti del greco Stefanos Tsitsipas. Tra i due giocatori si tratta del 14° scontro diretto della carriera, con Medvedev che si trova in vantaggio per 7-6 ma, nonostante questo dato, partirà con gli sfavori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. L’azzurro, infatti, ha prevalso in addirittura sei degli ultimi sette precedenti. Sarà bene, tuttavia, evitare di sottovalutare l’orgoglio del sovietico, che da queste parti si assicurò il titolo nel 2019. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikse la vedrà contro Daniilnei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Entrambi hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di quarto turno. Il numero uno del mondo ha domato l’esuberanza dell’americano Ben Shelton mentre il russo, quinta forza del seeding, ha avuto la meglio nei confronti del greco Stefanos Tsitsipas. Tra i due giocatori si tratta del 14° scontro diretto della carriera, conche si trova in vantaggio per 7-6 ma, nonostante questo dato, partirà con gli sfavori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. L’azzurro, infatti, ha prevalso in addirittura sei degli ultimi sette precedenti. Sarà bene, tuttavia, evitare di sottovalutare l’orgoglio del sovietico, che da queste parti si assicurò il titolo nel 2019.

