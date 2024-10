Separazione carriere magistrati, primo sì al ddl voluto da Nordio per riformare la Giustizia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Passo avanti verso la Separazione delle carriere dei magistrati: la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo base proposto dal governo. Pd e M5s hanno votato contro. Colucci (M5s): "Forza Italia va all'incasso". Fanpage.it - Separazione carriere magistrati, primo sì al ddl voluto da Nordio per riformare la Giustizia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Passo avanti verso ladelledei: la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo base proposto dal governo. Pd e M5s hanno votato contro. Colucci (M5s): "Forza Italia va all'incasso".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Separazione delle carriere - primo sì in commissione al ddl - Il termine per gli emendamenti è stato fissato alle 12 del 23 ottobre. Primo sì della Commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma della separazione delle carriere di magistrati. . Lo ha riferito all'ANSA il presidente della Commissione e relatore Nazario Pagano. La Commissione ha infatti votato adottando il ddl del governo come testo base, rispetto ad altre proposte di legge ... (Quotidiano.net)

Consulta - lite tra poli e ottava fumata nera sul giudice. E giovedì è scontro sulla separazione delle carriere - "Ora accettino il dialogo con le opposizioni che si sono rifiutati di avere fino a qui", rilancia la segretaria dem Elly Schlein. La stessa tesi viene rilanciata in Fdi. Li abbiamo lasciati da soli in Aula con le loro paranoie, a scovare i traditori dentro Fratelli d'Italia", ha sostenuto il presidente M5s Giuseppe Conte. (Agi.it)

Camera dei Deputati - audizioni su separazione carriere in magistratura - . ROMA – Martedì 10 settembre, alle ore 14, la Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati svolge l’audizione di Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l’Università di Genova; Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli; Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l’Università ... (Lopinionista.it)