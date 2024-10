Senza Zuccheri Aggiunti – La “seduzione” virtuale (Di giovedì 10 ottobre 2024) È davvero squallido osservare come alcune persone, da un lato, si lamentino della difficoltà di trovare relazioni stabili, mentre dall’altro si pongano sui social come delle vere cagnette in calore, pronte ad agganciare qualsiasi essere vivente pur di ricevere una briciola di consenso. E parlo di uomini e donne. Indistintamente.Questa disperata ricerca di attenzioni dimostra Senza Zuccheri Aggiunti – La “seduzione” virtuale L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È davvero squallido osservare come alcune persone, da un lato, si lamentino della difficoltà di trovare relazioni stabili, mentre dall’altro si pongano sui social come delle vere cagnette in calore, pronte ad agganciare qualsiasi essere vivente pur di ricevere una briciola di consenso. E parlo di uomini e donne. Indistintamente.Questa disperata ricerca di attenzioni dimostra– La “L'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“La scuola non è un mercato di voti” : vi racconto come si valuta in una ‘scuola senza voti’. INTERVISTA alla docente Ernestina Morello - L'articolo “La scuola non è un mercato di voti”: vi racconto come si valuta in una ‘scuola senza voti’. “Ricevere il voto per me è indifferente: l’interrogazione ha sempre lo stesso valore”, risponde uno studente. Gli fa eco un altro: “Non serve un voto a farmi capire se sono andato bene o male”. Un altro ancora osserva: “Senza il voto sono più propenso a focalizzarmi su ciò che è andato bene o ... (Orizzontescuola.it)

Voraci e senza pietà : come eliminare le termiti - il pericolo numero 1 del legno - ll parassita più distruttivo del mondo: è questa la triste fama con cui è conosciuta la termite, un piccolo insetto che spesso viene confuso con la formica che è invece molto meno dannosa. Le tremiti sono divoratrici del legno e causano notevoli danni a mobili, travi, parquet e non solo... (Veronasera.it)

Serratura bloccata - come aprire la porta senza far danni - . Conviene necessariamente rivolgersi a un fabbro esperto per evitare danni permanenti. Ciò lo rende particolarmente efficace, perché evita l'accumulo di polvere e sporco all'interno della serratura, garantendo una lubrificazione di lunga durata, senza residui. Per una lubrificazione ancora più precisa e resistente nel tempo, si può optare per prodotti a base di teflon. (Quotidiano.net)