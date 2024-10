Sport.quotidiano.net - San Giovanni ambiziosa: "Confermiamoci a Imola"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La Omag Mt Sanha una Anna Piovesan in più nel motore e la nuova attaccante, banda di ruolo, ha già fatto il suo esordio in campionato con 9 punti all’attivo domenica scorsa al PalaMarignano contro Costa Volpino. "Ero sinceramente molto emozionata, il pubblico di Sanè caldissimo e quando i tifosi sono dalla tua parte è stupendo. Abbiamo vinto, è andata bene". Nessun dubbio sull’interpretazione della partita. "Abbiamo giocato molto bene e ci siamo dette di non mollare, ci siamo sempre sentite sicure del risultato. Anche la piccola flessione del terzo set è stata assolutamente contenuta ed il risultato è stato meritato, procediamo". La squadra è. "Noi giochiamo per vincere ogni partita e non temiamo nessuno. Adesso pensiamo adove giocheremo la prossima di campionato, siamo sicure dei nostri mezzi".