Salute mentale, Mattarella: “Le scuole hanno un ruolo cruciale perché il benessere è responsabilità collettiva” (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Il tema della Salute mentale viene ancora troppo spesso trascurato. Il pregiudizio e la disinformazione che la circondano impediscono a molti di farsi aiutare. Si tratta di donne e uomini che, pur vivendo tra noi, continuano a soffrire in silenzio": così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale L'articolo Salute mentale, Mattarella: “Le scuole hanno un ruolo cruciale perché il benessere è responsabilità collettiva” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Il tema dellaviene ancora troppo spesso trascurato. Il pregiudizio e la disinformazione che la circondano impediscono a molti di farsi aiutare. Si tratta di donne e uomini che, pur vivendo tra noi, continuano a soffrire in silenzio": così il presidente della Repubblica Sergioin occasione della Giornata Mondiale dellaL'articolo: “Leunil” .

Salute mentale dei lavoratori : consigli utili per gestire lo stress - L'articolo Salute mentale dei lavoratori: consigli utili per gestire lo stress sembra essere il primo su L'Opinionista. Ma c’è una buona notizia: è possibile fare molto per prendere cura della propria salute mentale anche sul lavoro. Le aziende stanno già facendo passi avanti, promuovendo ambienti di lavoro più equilibrati e supportivi. (Lopinionista.it)

Giornata mondiale della Salute Mentale - Mattarella : "E' responsabilità collettiva"