Rafa Nadal il talento dell’ossessione | il tennista diventato leggenda anche se pareva perfetto per fare l’eterno secondo

Quando si è presentato al mondo del tennis, Rafa Nadal portava dei pantaloncini lunghi fino a sotto al ginocchio e delle canotte pensate per mettere in mostra i mostruosi bicipiti. Era un ragazzino, con tanti capelli contenuti da una fascetta. Correva da una parte all'altra del campo, sbucciava la pallina con il suo dritto arrotato che estremizzava il concetto di top-spin e urlava dopo ogni punto con il pugno rivolto al viso. Praticamente, sembrava l'archetipo del tennista-tamarro: un volgarotto della pallina, un bastonatore tutto corsa e potenza fisica. L'ideale perfetto di avversario da opporre a Roger Federer, prototipo del tennista elegante, stiloso e di classe che stava cominciando a imporre la sua egemonia nel circuito.

Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis : “È il momento di fermarsi” - Il suo spirito competitivo e la sua etica del lavoro hanno ispirato milioni di appassionati di tennis e sportivi in generale. Con il ritiro di Rafael Nadal, si chiude un’era, ma la sua eredità vivrà per sempre nel cuore dei suoi fan e nell’intero mondo sportivo. Le reazioni del mondo sportivo L’annuncio del ritiro di Nadal ha scosso l’intero mondo del tennis e dello sport. (Velvetmag.it)

Perché Rafa Nadal si ritira : i reali motivi della decisione improvvisa - Ci hai regalato momenti e ricordi incredibili, grazie di tutto!”. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti gli incredibili traguardi nel gioco che amiamo. Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis (Ansa Foto) – notizie. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi”. (Notizie.com)

"Nadal adora il cibo - ha un'ossessione per il pomodoro spellato". Parla il proprietario del ristorante di Roma preferito da Rafa - Anche in fatto di cibo la leggenda del tennis Rafael Nadal - che ha da poco annunciato il suo ritiro dal mondo della racchetta dopo le finali di Coppa Davis a Malaga - si conferma un campione. Negli ultimi dieci anni, il suo amore per la cucina ha oltrepassato i confini di Maiorca e ha raggiunto a Roma, dove durante la settimana degli Internazionali il ristorante Le Tamerici si è trasformato ... (Gamberorosso.it)