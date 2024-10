Quando finisce La Rosa della Vendetta? Finale con colpo di scena! (Di giovedì 10 ottobre 2024) La soap turca La Rosa della Vendetta si sta avviando verso il gran Finale di sempre, e dopo aver conquistato milioni di fans la serie tv con Murat Unalmis si prepara a salutare i telespettatori. Ma Quando finirà La Rosa della Vendetta? La messa in onda degli episodi conclusivi che faranno calare il sipario sulle vicende di Deva, Zafer e Kemal è previsto per novembre. Le ultime puntate della soap promettono molti colpi di scena. La Rosa della Vendetta, Quando vedremo l’ultima puntata? Giunta sui nostri teleschermi lo scorso 7 giugno, la dizi turca con Murat Unalmis ha saputo conquistare il cuore di milioni di fans, facendo registrare una media di circa 2 milioni di spettatori fissi a settimana e punte di share del 15%. Superguidatv.it - Quando finisce La Rosa della Vendetta? Finale con colpo di scena! Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La soap turca Lasi sta avviando verso il grandi sempre, e dopo aver conquistato milioni di fans la serie tv con Murat Unalmis si prepara a salutare i telespettatori. Mafinirà La? La messa in onda degli episodi conclusivi che faranno calare il sipario sulle vicende di Deva, Zafer e Kemal è previsto per novembre. Le ultime puntatesoap promettono molti colpi di. Lavedremo l’ultima puntata? Giunta sui nostri teleschermi lo scorso 7 giugno, la dizi turca con Murat Unalmis ha saputo conquistare il cuore di milioni di fans, facendo registrare una media di circa 2 milioni di spettatori fissi a settimana e punte di share del 15%.

