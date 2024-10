Protezione civile? Rischia di diventare caso politico (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Protezione civile Rischia di diventare un caso politico in quanto alcuni suoi aspetti potrebbero non essere del tutto assimilabili e ricompresi nell’Autonomia. Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci lo aveva detto già al ministro Roberto Calderoli il 27 settembre in una lettera in cui chiariva la questione. Temi in parte ribaditi sulle pagine di Repubblica: “La Protezione civile è già un sistema fortemente integrato con le Regioni, altra cosa è lo standard minimo di sicurezza del territorio e dell’incolumità delle persone, che non può essere delegabile”. Aggiornamento ore 9. .com - Protezione civile? Rischia di diventare caso politico Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladiunin quanto alcuni suoi aspetti potrebbero non essere del tutto assimilabili e ricompresi nell’Autonomia. Il ministro per laNello Musumeci lo aveva detto già al ministro Roberto Calderoli il 27 settembre in una lettera in cui chiariva la questione. Temi in parte ribaditi sulle pagine di Repubblica: “Laè già un sistema fortemente integrato con le Regioni, altra cosa è lo standard minimo di sicurezza del territorio e dell’incolumità delle persone, che non può essere delegabile”. Aggiornamento ore 9.

