(Adnkronos) – Philip Morris Italia, affiliata Italiana del gruppo Philip Morris International, ha annunciato oggi il lancio in Italia di Iqos Iluma i Prime. Il nuovo prodotto – spiega una nota – rappresenta il dispositivo di punta della nuova serie Iqos Iluma i, l'ultima della gamma di prodotti senza combustione dedicato agli adulti. "Philip Morris L'articolo Philip Morris lancia in Italia Iqos Iluma i Prime proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici".

Philip Morris lancia in Italia il nuovo IQOS ILUMA i PRIME - Volpetti: «È il dispositivo IQOS più avanzato di sempre» Queste le dichiarazioni di Stefano Volpetti, presidente Smoke-free inhalable products e chief consumer officer di Philip Morris International: «IQOS ILUMA i PRIME è il dispositivo IQOS più avanzato di sempre: interattivo, innovativo e inconfondibile. (Lettera43.it)

Tabacchi - Philip Morris : “Italia ha ruolo centrale in filiera agricola e industriale” - È un impianto molto importante perché esporta tantissimo e questa filiera oggi esporta in 40 paesi del mondo, più di filiere storiche del nostro Paese. A livello agricolo abbiamo investito in oltre 20 anni due miliardi e mezzo per creare la tabacchicoltura che serviva anche ai prodotti di nuova generazione, unito al miliardo e mezzo per l’impianto produttivo di Crespellano. (Lapresse.it)

Philip Morris Italia festeggia i 10 anni del polo produttivo - d. 000 imprese italiane di fornitura e servizi, con circa 41. "Vogliamo realizzare una trasformazione epocale del nostro business e vogliamo farlo nel modo più sostenibile e responsabile possibile" le parole di Gianluca Iannelli, head of smoke-free products category di Philip Morris Italia. Il 2014 è stato un anno importante per Philip Morris, che proprio 10 anni fa ha rivoluzionato il focus del ... (Quotidiano.net)