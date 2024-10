Onu, 'Israele vuole distruggere sistema sanitario Gaza' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Israele sta deliberatamente prendendo di mira le strutture sanitarie e uccidendo e torturando il personale medico a Gaza, hanno dichiarato giovedì gli investigatori dell'Onu, accusando il paese di "crimini contro l'umanità". "Israele ha attuato una politica concertata per distruggere il sistema sanitario di Gaza come parte di un attacco più ampio contro Gaza", ha affermato in un comunicato la Commissione d'Inchiesta Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite. Quotidiano.net - Onu, 'Israele vuole distruggere sistema sanitario Gaza' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)sta deliberatamente prendendo di mira le strutture sanitarie e uccidendo e torturando il personale medico a, hanno dichiarato giovedì gli investigatori dell'Onu, accusando il paese di "crimini contro l'umanità". "ha attuato una politica concertata perildicome parte di un attacco più ampio contro", ha affermato in un comunicato la Commissione d'Inchiesta Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite.

