Napoli quinto in Serie A nella classifica degli ingaggi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Napoli quinto in Serie A nella classifica degli ingaggi Il Corriere dello Sport riporta la classifica del Cies sui valori delle rose e dei giocatori. Sotto il profilo degli stipendi, il Napoli è quinto in Serie A alle spalle dell’Inter, della Juve, del Milan e della Roma. Per quel che invece riguarda il dato complessivo, secondo l’ultima analisi del Cies, il club di De Laurentiis è il quarto in Italia e il ventesimo nel mondo: il valore della rosa attribuito è di 598 milioni di euro. Per la cronaca: comanda il Real Madrid con 1,728 miliardi di euro di patrimonio umano, davanti al Manchester City (1,471 miliardi) e al Chelsea (1,388 miliardi). Ilnapolista.it - Napoli quinto in Serie A nella classifica degli ingaggi Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)inIl Corriere dello Sport riporta ladel Cies sui valori delle rose e dei giocatori. Sotto il profilostipendi, ilèinA alle spalle dell’Inter, della Juve, del Milan e della Roma. Per quel che invece riguarda il dato complessivo, secondo l’ultima analisi del Cies, il club di De Laurentiis è il quarto in Italia e il ventesimo nel mondo: il valore della rosa attribuito è di 598 milioni di euro. Per la cronaca: comanda il Real Madrid con 1,728 miliardi di euro di patrimonio umano, davanti al Manchester City (1,471 miliardi) e al Chelsea (1,388 miliardi).

