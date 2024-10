Milton, l’uragano preceduto da diversi tornado “insolitamente forti”: “Sono stati almeno 27” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Poche ore prima che Milton toccasse terra, una serie di tornado insolitamente forti si Sono abbattuti sulla Florida. I meteorologi, riferisce il Washington Post, avevano avvertito ben prima dell’arrivo dell’uragano che i tornado potevano essere tra i “quattro pericoli principali” della tempesta, insieme a venti dannosi, piogge torrenziali e mareggiate. Ma persino gli esperti non avevano previsto la gravità dell’evento, che potrebbe finire per essere una delle più attive mai registrate nello Stato. “Di solito si verificano solo un paio di questi pericoli”, ha detto alla Cnn Jamie Rhome, direttore del National Hurricane Center. “Vederli verificarsi tutti contemporaneamente, è davvero insolito“. Ilfattoquotidiano.it - Milton, l’uragano preceduto da diversi tornado “insolitamente forti”: “Sono stati almeno 27” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Poche ore prima chetoccasse terra, una serie disiabbattuti sulla Florida. I meteorologi, riferisce il Washington Post, avevano avvertito ben prima dell’arrivo delche ipotevano essere tra i “quattro pericoli principali” della tempesta, insieme a venti dannosi, piogge torrenziali e mareggiate. Ma persino gli esperti non avevano previsto la gravità dell’evento, che potrebbe finire per essere una delle più attive mai registrate nello Stato. “Di solito si verificano solo un paio di questi pericoli”, ha detto alla Cnn Jamie Rhome, direttore del National Hurricane Center. “Vederli verificarsi tutti contemporaneamente, è davvero insolito“.

