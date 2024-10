Maria Turturo uccisa a Gravina, il marito resta in carcere: c’è pericolo di reiterazione di reato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il gip del tribunale di Bari non ha convalidato il fermo, ma ha confermato la custodia in carcere nei confronti di Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia accusato di aver provato a dare fuoco e poi ucciso a mani nude la moglie Maria Arcangela Turturo. Fanpage.it - Maria Turturo uccisa a Gravina, il marito resta in carcere: c’è pericolo di reiterazione di reato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il gip del tribunale di Bari non ha convalidato il fermo, ma ha confermato la custodia innei confronti di Giuseppe Lacarpia, il 65enne diin Puglia accusato di aver provato a dare fuoco e poi ucciso a mani nude la moglieArcangela

Femminicidio di Maria Turturo a Gravina - parla la sorella di Giuseppe Lacarpia : "Lui era sempre violento" - Femminicidio di Maria Turturo, le rivelazioni della sorella di Giuseppe Lacarpia: "Aveva sempre l'aggressività negli occhi", il video. (Notizie.virgilio.it)

Gravina di Puglia - Maria Turturo uccisa : l'avvocato di Giuseppe Lacarpia rinuncia - le accuse della figlia - L'avvocato di Giuseppe Carpia, l'uomo accusato del femminicidio di Maria Turturo, rinuncia all'incarico. La figlia: "Mamma voleva andarsene". (Notizie.virgilio.it)

Gravina - l'incidente simulato dopo la festa in famiglia. Maria temeva il marito : "Sento che mi vuole uccidere" - Maria Turturo temeva che il marito potesse farle del male. Lo aveva confidato di recente a una delle figlie, come emerge dal racconto fatto dalla stessa agli inquirenti: "Mamma a settembre mi disse: 'Mi sento che mi deve uccidere'". Per la morte della 60enne di Gravina, l'uomo, il 65enne Giuseppe. (Baritoday.it)