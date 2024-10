Teleclubitalia.it - Marcianise, picchia i genitori e smonta la caldaia per rivenderla: arrestato 38enne

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) I militari della Stazione dihannounper maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dal mese di settembre pretendeva dai 20 ai 40 euro dai. I soldi venivano utilizzati per acquistare sostanze stupefacenti. Pretese di denaro e intimidazioni per duediL’uomo, già noto alle forze dell’ordine per altri reati, L'articololaperTeleclubitalia.