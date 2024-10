L'uragano Milton approda in Florida, perde forza ma resta pericoloso (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uragano Milton si è indebolito in modo significativo. In un primo momento, era stato descritto come di categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson, con aspettative di danni estremi. Tuttavia, mentre si avvicinava alla Florida e alla fine toccava terra, la sua intensità è scesa. Nel momento in cui ha raggiunto la costa della Florida, vicino a Sarasota, e si è spinto nell'entroterra, Milton era un uragano di categoria 3. In seguito è stato classificato di categoria 1, con velocità del vento e pericolosità notevolmente ridotte rispetto alle previsioni iniziali. Il governatore Ron DeSantis ha detto che ancora "è troppo presto per dire" quante persone sono morte, ma ha messo in guardia i cittadini dai pericoli del dopo-uragano: ha avvertito di non rimuovere i detriti sugli alberi, di evitare le linee elettriche abbattute e di non camminare nelle acque piovane. Ilfoglio.it - L'uragano Milton approda in Florida, perde forza ma resta pericoloso Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'si è indebolito in modo significativo. In un primo momento, era stato descritto come di categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson, con aspettative di danni estremi. Tuttavia, mentre si avvicinava allae alla fine toccava terra, la sua intensità è scesa. Nel momento in cui ha raggiunto la costa della, vicino a Sarasota, e si è spinto nell'entroterra,era undi categoria 3. In seguito è stato classificato di categoria 1, con velocità del vento e pericolosità notevolmente ridotte rispetto alle previsioni iniziali. Il governatore Ron DeSantis ha detto che ancora "è troppo presto per dire" quante persone sono morte, ma ha messo in guardia i cittadini dai pericoli del dopo-: ha avvertito di non rimuovere i detriti sugli alberi, di evitare le linee elettriche abbattute e di non camminare nelle acque piovane.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uragano Milton - la testimonianza di un italiano in Florida : “Niente luci - l’acqua entra in casa : sono ore difficili” - Su Instagram ha circa 120. Speriamo bene”, racconta il giovane. . Se giochi bene, a fine anno c’è il draft e la squadra di MLS ti viene a prendere”, ha raccontato a Radio Dee Jay. Originario di Saronno, in provincia di Milano, Giacomo Sanvitale si trova in Florida per studiare al college. Giacomo Sanvitale è uno degli italiani che in questo momento in Florida, proprio durante l’uragano ... (Thesocialpost.it)

L’uragano Milton scatena 27 tornado : Florida al buio - molte vittime. L’incredibile salvataggio di un cane (video) - Tra le aree più colpite ci sono le contee costiere, tra cui Pinellas, Hillsborough, Manatee e Sarasota, nonché la contea interna di Hardee, dove quasi tutti le 9. Continuano ad arrivare notizie pessime dalla Florida, dove questa notte l’uragano Milton si è abbattuto, intorno alle 2. La contea di St. (Secoloditalia.it)

Uragano Milton - anello nero appare nei cieli della Florida - Ecco come la… https://t. Leggi anche: Uragano Milton, legano il cane a una rete: salvato dalla polizia Il video dell’anello nero comparso in Florida Ma che cos’è quell’anello nero? E come si è formato? A dire la verità, non è la prima volta che si verifica un fenomeno del genere. Sta infatti facendo il giro dei social il video che immortala uno strano anello nero comparire nei cieli della ... (Thesocialpost.it)