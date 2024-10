L’ospedale Niguarda di Milano compie 85 anni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ottobre 2024 – Il 10 ottobre 1939 veniva inaugurato a Milano il nuovo Ospedale Niguarda. Ottantacinque anni sono passati da quando la prima paziente, la signora Luigia, affetta da colecistite acuta, fu ricoverata presso la divisione medica. Da allora molta strada è stata fatta e in questi 85 anni la sua storia si è intrecciata con la storia, la cultura e l’evoluzione del sapere medico italiano. Originariamente doveva chiamarsi “Ospedale del Perdono”. Nato come “costola periferica” del Policlinico di Milano, la sua costruzione si inserisce in un complesso di operazioni economico-infrastrutturali che miravano alla trasformazione del volto della città ed erano finalizzate a dotare l’intero territorio regionale di una rete sanitaria efficiente, basata sul policentrismo di strutture moderne ed economicamente sostenibili. Ilgiorno.it - L’ospedale Niguarda di Milano compie 85 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Il 10 ottobre 1939 veniva inaugurato ail nuovo Ospedale. Ottantacinquesono passati da quando la prima paziente, la signora Luigia, affetta da colecistite acuta, fu ricoverata presso la divisione medica. Da allora molta strada è stata fatta e in questi 85la sua storia si è intrecciata con la storia, la cultura e l’evoluzione del sapere medico italiano. Originariamente doveva chiamarsi “Ospedale del Perdono”. Nato come “costola periferica” del Policlinico di, la sua costruzione si inserisce in un complesso di operazioni economico-infrastrutturali che miravano alla trasformazione del volto della città ed erano finalizzate a dotare l’intero territorio regionale di una rete sanitaria efficiente, basata sul policentrismo di strutture moderne ed economicamente sostenibili.

