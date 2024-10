Nerdpool.it - Lo Studio di Jujutsu Kaisen condivide un nuovo trailer del remake di Lady Oscar

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) LoMAPPA è diventato una grande potenza nel mondo degli anime. Grazie alla produzione di film come Attack on Titan,, Chainsaw Man e molti altri adattamenti, la casa di produzione non ha rallentato con il suo lavoro. Con alcuni importanti progetti futuri confermati come Lazarus,Season 3 e Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc, MAPPA sta lavorando a un importante revival anime di una serie classica.(o La Rosa di Versailles) è stata a lungo una delle serie Shojo più importanti e loMAPPA sta cercando di dare nuova vita al franchise grazie a unfilm anime in arrivo nel 2025. Per coloro che non hanno familiarità con, la serie fu stampata per la prima volta nel 1972, cosa che la rende decisamente una veterana nel mondo degli anime.