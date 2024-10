Lo sport nell’era social, la ricetta di Beppe Signori “Servono più strutture”. Foto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 – “Lo sport che cambia la città”. La seconda giornata del ‘social Business 2024’, inizia con questo slogan. L’evento andato in scena dalle 18 alle 20 ai Mug - Magazzini Generativi è stato organizzato da Fondazione Yunus e sponsorizzato da Emil Banca. Inoltre, sono stati due i panel dedicati al contesto sportivo bolognese. Il calcio d’inizio della prima discussione (‘sport, città e comunità’) è stato dato da Beppe Signori, ex giocatore del Bologna calcio. “I social ora prevalgono sul sociale – commenta Signori –. I ragazzi hanno sempre meno strutture per giocare e di conseguenza i rapporti tra loro sono meno empatici”. Lo sport che cambia la città: le Foto Un altro sport che ‘convoca’ la città è il basket. Ilrestodelcarlino.it - Lo sport nell’era social, la ricetta di Beppe Signori “Servono più strutture”. Foto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 – “Loche cambia la città”. La seconda giornata del ‘Business 2024’, inizia con questo slogan. L’evento andato in scena dalle 18 alle 20 ai Mug - Magazzini Generativi è stato organizzato da Fondazione Yunus e sponsorizzato da Emil Banca. Inoltre, sono stati due i panel dedicati al contestoivo bolognese. Il calcio d’inizio della prima discussione (‘, città e comunità’) è stato dato da, ex giocatore del Bologna calcio. “Iora prevalgono sule – commenta–. I ragazzi hanno sempre menoper giocare e di conseguenza i rapporti tra loro sono meno empatici”. Loche cambia la città: leUn altroche ‘convoca’ la città è il basket.

