Liberoquotidiano.it - Lo psicologo Guerreschi: le pause imposte al gioco legale alimentano la dipendenza

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Perché ritiene che le restrizioni contro il, in particolare degli apparecchi nei bar e nelle sale, possano essere più nocive che benefiche per i giocatori e la società? Le restrizioni possono sembrare una misura valida per proteggere i consumatori, ma in realtà possono avere effetti controproducenti. In primo luogo, limitare l'accesso fisico agli apparecchi dinon elimina il desiderio di giocare. Anzi, potrebbe spingere alcuni individui a cercare alternative, aumentando ilonline, che è molto più accessibile e spesso privo di quelle stesse restrizioni. La perdita di controllo sul comportamento dinon avviene solo nel tempo di, ma anche nell'accesso ad esso, creando, di fatto, un contesto in cui lapuò compromettere ulteriormente il benessere individuale e sociale-famigliare della persona.