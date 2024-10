Legambiente, al via il summit regionale dei giovani attivisti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Dal 11 al 13 ottobre torna YCM24 – Campania, l’assemblea dei giovani attivisti e attiviste di Legambiente Campania che al Castello Mediceo di Ottaviano. L’iniziativa coinvolge 40 giovani provenienti da tutta la regione, con l’obiettivo di affrontare tematiche cruciali come la giustizia climatica e sociale. Durante i tre giorni di incontri, si alterneranno workshop, dibattiti e momenti di confronto su lotta alle ecomafie, la pace e le mobilitazioni per il clima. Il 12 ottobre, in particolare, si terrà un aperitivo tematico dedicato alle ecomafie, durante il quale verranno presentati i 30 anni di impegno di Legambiente e si renderà omaggio a Mimmo Beneventano, vittima innocente delle mafie. Anteprima24.it - Legambiente, al via il summit regionale dei giovani attivisti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Dal 11 al 13 ottobre torna YCM24 – Campania, l’assemblea deie attiviste diCampania che al Castello Mediceo di Ottaviano. L’iniziativa coinvolge 40provenienti da tutta la regione, con l’obiettivo di affrontare tematiche cruciali come la giustizia climatica e sociale. Durante i tre giorni di incontri, si alterneranno workshop, dibattiti e momenti di confronto su lotta alle ecomafie, la pace e le mobilitazioni per il clima. Il 12 ottobre, in particolare, si terrà un aperitivo tematico dedicato alle ecomafie, durante il quale verranno presentati i 30 anni di impegno die si renderà omaggio a Mimmo Beneventano, vittima innocente delle mafie.

