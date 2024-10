Lavori stradali e chiusure autostradali: aggiornamenti e consigli per la viabilità (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Aquila - Cantieri in corso su strade statali, autostrade e trafori: le disposizioni di Anas, Strada dei Parchi e Autostrade per l’Italia fino a dicembre. Principali interventi su autostrade e strade. Con la fine dell’estate, Anas e Autostrade per l’Italia hanno ripreso i Lavori su vari tratti stradali, riaprendo i cantieri dal 3 settembre. Gli interventi proseguiranno fino alla prossima pausa, prevista per il ponte di Ognissanti, dal 30 ottobre al 4 novembre. Sono ben nove i cantieri principali che hanno ripreso le attività, generando inevitabili disagi e rallentamenti, soprattutto sull’A14. Su questo tratto autostradale, i Lavori prevedono la creazione di scambi di carreggiata con una sola corsia disponibile per i veicoli. Tuttavia, durante alcune fasi dei Lavori, potrebbe essere resa transitabile una corsia aggiuntiva nelle direzioni più trafficate. Abruzzo24ore.tv - Lavori stradali e chiusure autostradali: aggiornamenti e consigli per la viabilità Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Aquila - Cantieri in corso su strade statali, autostrade e trafori: le disposizioni di Anas, Strada dei Parchi e Autostrade per l’Italia fino a dicembre. Principali interventi su autostrade e strade. Con la fine dell’estate, Anas e Autostrade per l’Italia hanno ripreso isu vari tratti, riaprendo i cantieri dal 3 settembre. Gli interventi proseguiranno fino alla prossima pausa, prevista per il ponte di Ognissanti, dal 30 ottobre al 4 novembre. Sono ben nove i cantieri principali che hanno ripreso le attività, generando inevitabili disagi e rallentamenti, soprattutto sull’A14. Su questo tratto autostradale, iprevedono la creazione di scambi di carreggiata con una sola corsia disponibile per i veicoli. Tuttavia, durante alcune fasi dei, potrebbe essere resa transitabile una corsia aggiuntiva nelle direzioni più trafficate.

