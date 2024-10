L’appello di Rose Villain per la salute mentale: “Lo Stato renda accessibile a tutti l’assistenza” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rose Villain, nella Giornata Internazionale della salute mentale, ha lanciato un appello allo Stato italiano: "È importante che faccia qualcosa per rendere accessibile a tutti l’assistenza mentale". Fanpage.it - L’appello di Rose Villain per la salute mentale: “Lo Stato renda accessibile a tutti l’assistenza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), nella Giornata Internazionale della, ha lanciato un appello alloitaliano: "È importante che faccia qualcosa per renderel’assistenza".

