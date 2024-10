La sfida fotovoltaica Impianto da 15 milioni

La sfida fotovoltaica. Impianto da 1,5 milioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un investimento da circa 1,5 milioni di euro, con un doppio risvolto, ‘green’ e sociale: il nuovo Impianto fotovoltaico realizzato dalla Pianigiani Rottami nello stabilimento in località Renaccio, e finito di costruire a giugno, permetterà un decremento di immissione di anidride carbonica annua di 400 tonnellate, 1000 alberi piantati, in pratica. Non solo: davanti agli uffici dell’azienda sono state installate due colonnine elettriche per la ricarica di veicoli (in circa trenta minuti nelle ore diurne), a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. L’utilizzo dell’Impianto fotovoltaico, che copre oltre il 60 per cento del suo fabbisogno energetico, permetterà alla Pianigiani Rottami di risparmiare a 15-16 mila euro al mese. Lanazione.it - La sfida fotovoltaica. Impianto da 1,5 milioni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un investimento da circa 1,5di euro, con un doppio risvolto, ‘green’ e sociale: il nuovofotovoltaico realizzato dalla Pianigiani Rottami nello stabilimento in località Renaccio, e finito di costruire a giugno, permetterà un decremento di immissione di anidride carbonica annua di 400 tonnellate, 1000 alberi piantati, in pratica. Non solo: davanti agli uffici dell’azienda sono state installate due colonnine elettriche per la ricarica di veicoli (in circa trenta minuti nelle ore diurne), a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. L’utilizzo dell’fotovoltaico, che copre oltre il 60 per cento del suo fabbisogno energetico, permetterà alla Pianigiani Rottami di risparmiare a 15-16 mila euro al mese.

