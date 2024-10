La BC Servizi Arezzo lotta fino alla fine ma è costretta alla resa ad Empoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – La BC Servizi Arezzo lotta fino alla fine ma è costretta alla resa ad Empoli Al PalaSammontana gli amaranto alzano bandiera bianca negli ultimi secondi di gioco Computer Gross USE Empoli - BC Servizi Scuola Basket Arezzo 80-74 Computer Gross: Giannone 7, Baccetti 15, Sesoldi 7, Rosselli 10, Ramazzotti ne, De Leone 4, Mazzoni 12, Quartuccio 9, Tosti, Giantini ne, Regini ne, Maric 16. All.Valentino Ass. Elmi e Cappa BC Servizi: Scortica 2, Toia 15, Nica ne, Iannicelli 2, Marcantoni ne, Bizzone 19, Lemmi 10, Prenga 8, Vagnuzzi, Kader 2, Terrosi 2, Bischetti 14. All.Fioravanti Ass.Liberto Partita al cardiopalma al PalaSammontana di Empoli dove la BC Servizi Scuola Basket Arezzo sfodera una prestazione di carattere insidiando fino all'ultimo pallone la Computer Gross di coach Valentino. Lanazione.it - La BC Servizi Arezzo lotta fino alla fine ma è costretta alla resa ad Empoli Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – La BCma èadAl PalaSammontana gli amaranto alzano bandiera bianca negli ultimi secondi di gioco Computer Gross USE- BCScuola Basket80-74 Computer Gross: Giannone 7, Baccetti 15, Sesoldi 7, Rosselli 10, Ramazzotti ne, De Leone 4, Mazzoni 12, Quartuccio 9, Tosti, Giantini ne, Regini ne, Maric 16. All.Valentino Ass. Elmi e Cappa BC: Scortica 2, Toia 15, Nica ne, Iannicelli 2, Marcantoni ne, Bizzone 19, Lemmi 10, Prenga 8, Vagnuzzi, Kader 2, Terrosi 2, Bischetti 14. All.Fioravanti Ass.Liberto Partita al cardiopalma al PalaSammontana didove la BCScuola Basketsfodera una prestazione di carattere insidiandoall'ultimo pallone la Computer Gross di coach Valentino.

La Bc Servizi Arezzo lotta fino alla fine ma è costretta alla resa ad Empoli - Arezzo stringe le maglie in difesa e punto dopo punto si riavvicina nuovamente a due possessi di distanza con Maric che firma il canestro del 54-48 del 30'. Sempre Maric prova a dare una nuova accelerata con un canestro dalla lunga distanza (59-50), il quintetto di coach Fioravanti però non cede ed alzando l'intensità difensiva prende fiducia anche in attacco dove Bischetti e Toia segnano ... (Lanazione.it)

