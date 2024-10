Juventus, colpo di scena per Skriniar: c’è un grosso ostacolo per Giuntoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Juventus ha messo gli occhi su Milan Skriniar per sostituire l’infortunato Gleison Bremer, ma c’è un grosso ostacolo da superare La Juventus deve fare i conti con il serissimo infortunio subito da Gleison Bremer, che starà fuori per almeno sette mesi. Una brutta tegola per Thiago Motta, che dovrà quindi fare a meno del suo miglior difensore praticamente per tutta la stagione. E fino a gennaio dovrà affidarsi a chi ha in rosa, visto che tra gli svincolati non figurano giocatori che vale la pena prendere. Cristiano Giuntoli, però, si è già attivato per acquistare un nuovo difensore a gennaio. L’idea è quella di andare a prendere un’occasione, quel giocatore magari a costo basso, che però è in fase di rottura con l’ambiente e per il suo club rappresenta più un peso che una soluzione. Tvplay.it - Juventus, colpo di scena per Skriniar: c’è un grosso ostacolo per Giuntoli Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laha messo gli occhi su Milanper sostituire l’infortunato Gleison Bremer, ma c’è unda superare Ladeve fare i conti con il serissimo infortunio subito da Gleison Bremer, che starà fuori per almeno sette mesi. Una brutta tegola per Thiago Motta, che dovrà quindi fare a meno del suo miglior difensore praticamente per tutta la stagione. E fino a gennaio dovrà affidarsi a chi ha in rosa, visto che tra gli svincolati non figurano giocatori che vale la pena prendere. Cristiano, però, si è già attivato per acquistare un nuovo difensore a gennaio. L’idea è quella di andare a prendere un’occasione, quel giocatore magari a costo basso, che però è in fase di rottura con l’ambiente e per il suo club rappresenta più un peso che una soluzione.

