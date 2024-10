Ilgiorno.it - Javier Zanetti e l’inchiesta sulle Curve: “Con gli ultrà rapporti cordiali. Mai parlato di indagini in corso”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano – È arrivato il giorno dell’audizione di, vicepresidente dell’Inter, il cui nome è affiorato in alcune intercettazioni del’Doppia curva’ che ha azzerato i vertici delledi San Siro, con 19 arresti., non indagato, è stato sentito ieri pomeriggio per oltre un’ora – mercoledì era toccato all’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, ascoltato sempre come persona informata sui fatti – in un ufficio di polizia dagli investigatori della Squadra Mobile di Milano come testimone, in particolare su due questioni: i biglietti per la finale di Champions League giocata a Instanbul e la presunta ’soffiata’ a favore della curva Nord.