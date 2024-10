Italia, niente tris: pari col Belgio! Dimarco wow, Pellegrini rovina! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Finisce 2-2 Italia-Belgio, partita di Nations League. Dimarco protagonista della partita, malissimo invece il romanista Pellegrini. pari E ROSSO – All’Olimpico, l’Italia va a caccia del terzo successo consecutivo in Nations League dopo le vittorie contro Francia e Israele. A Roma, arriva il Belgio dell’Italiano Domenico Tedesco, orfano delle stelle Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Spalletti si affida al blocco Inter, con Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federico Dimarco tutti dentro. Pronti-via e dopo un minuto, la nazionale azzurra sblocca la partita: bel fraseggio Pellegrini-Dimarco, palla meravigliosa dell’esterno dell’Inter che da quinto a quinto dà un cioccolatino a Cambiaso, il quale chiude per l’1-0 immediato. Inter-news.it - Italia, niente tris: pari col Belgio! Dimarco wow, Pellegrini rovina! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Finisce 2-2, partita di Nations League.protagonista della partita, malissimo invece il romanistaE ROSSO – All’Olimpico, l’va a caccia del terzo successo consecutivo in Nations League dopo le vittorie contro Francia e Israele. A Roma, arriva ildell’no Domenico Tedesco, orfano delle stelle Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Spalletti si affida al blocco Inter, con Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federicotutti dentro. Pronti-via e dopo un minuto, la nazionale azzurra sblocca la partita: bel fraseggio, palla meravigliosa dell’esterno dell’Inter che da quinto a quinto dà un cioccolatino a Cambiaso, il quale chiude per l’1-0 immediato.

