Italia-Belgio (Uefa Nations League A, 10-10-2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Azzurri con Pellegrini accanto a Retegui

Sfida potenzialmente decisiva per l'Italia contro il Belgio all'Olimpico nel gruppo 2 della Lega A di Nations League. Gli Azzurri dopo due giornate sono a punteggio pieno e se il 3-1 sul campo della Francia era stato festeggiato con entusiasmo ma anche con stupore, il 2-1 contro Israele ha confermato la crescita degli uomini di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

LIVE Italia-Belgio 0-0 - Nations League calcio in DIRETTA : Retegui parte titolare! - Probabili formazioni ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. 01 Ecco le formazioni ufficiali: ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. (Oasport.it)

Nations League : Spalletti conferma con Belgio undici anti Francia - Ufficiale, Luciano Spalletti ha confermato in blocco la formazione che il sei settembre scorso a Parigi ha sfidato e battuto la Francia in Nations League. Cambiaso e Dimarco i due quinti, mentre Frattesi, Ricci e Tonali in mezzo al campo. Pellegrini ad agire da seconda punta alle spalle di Retegui. (Quotidiano.net)

DIRETTA Nations League - Italia-Belgio | Le formazioni UFFICIALI! LIVE - Spalletti BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda. CT. Sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali in Nations League: l’Italia di Spalletti, per la terza giornata, ospita il Belgio Secondo appuntamento stagionale con gli impegni delle Nazionali e terza giornata della fase a gironi della Nations League: in ... (Calciomercato.it)