Il punto di svolta con un rigore al 90’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) Se c’è un punto di svolta dell’Arezzo, questo è senza dubbio il rigore trasformato da Pattarello a una manciata di minuti dal 90’ con il Legnago. Un penalty che ha regalato tre punti fondamentali al termine di una prestazione sofferta e senza lampi. Quella notte di metà settembre gli amaranto hanno allontanato la crisi dopo le due sconfitte di Pesaro e Pineto e iniziato a decollare. Numeri alla mano, nelle ultime cinque partite, ovvero dal Legnago alla Torres sono arrivate 4 vittorie e una sola sconfitta. Dodici punti conquistati su 15 disponibili. Meglio hanno fatto solo la capolista Pescara e la Ternana con 13. E se proprio contro le Fere non ci fosse stato quell’inizio di gara sciagurato i punti sarebbero stati di più. Nell’ultimo mese l’Arezzo ha viaggiato a una media promozione con una crescita graduale ma costante del gruppo. Lanazione.it - Il punto di svolta con un rigore al 90’ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Se c’è undidell’Arezzo, questo è senza dubbio iltrasformato da Pattarello a una manciata di minuti dal 90’ con il Legnago. Un penalty che ha regalato tre punti fondamentali al termine di una prestazione sofferta e senza lampi. Quella notte di metà settembre gli amaranto hanno allontanato la crisi dopo le due sconfitte di Pesaro e Pineto e iniziato a decollare. Numeri alla mano, nelle ultime cinque partite, ovvero dal Legnago alla Torres sono arrivate 4 vittorie e una sola sconfitta. Dodici punti conquistati su 15 disponibili. Meglio hanno fatto solo la capolista Pescara e la Ternana con 13. E se proprio contro le Fere non ci fosse stato quell’inizio di gara sciagurato i punti sarebbero stati di più. Nell’ultimo mese l’Arezzo ha viaggiato a una media promozione con una crescita graduale ma costante del gruppo.

