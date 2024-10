Il cervo è tra le specie cacciabili per i giudici, Marsilio: "Il Tar ha riconosciusto la legittimità del lavoro della Regione" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il cervo è tra le specie cacciabili secondo la sentenza della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo che ieri ha respinto il ricorso delle associazioni ambientaliste sulla caccia di selezione al cervo."L’ordinanza del Tar riporta la corretta gestione avviata Chietitoday.it - Il cervo è tra le specie cacciabili per i giudici, Marsilio: "Il Tar ha riconosciusto la legittimità del lavoro della Regione" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilè tra lesecondo la sentenzaprima sezione del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo che ieri ha respinto il ricorso delle associazioni ambientaliste sulla caccia di selezione al."L’ordinanza del Tar riporta la corretta gestione avviata

