Giornata mondiale della salute mentale sempre più giovanissimi soffrono di problemi psichici | Boom di violenza filiale e comportamenti aggressivi contro i genitori

Tre milioni di persone in Italia soffrono di problemi psichici e due milioni restano senza cure. Tra questi a farne maggiormente le spese sono i giovani, spesso soli di fronte alle loro ansie, paure e disorientamenti. A lanciare l'allarme, in vista della Giornata mondiale il 10 ottobre, sono i Dipartimenti di salute mentale che chiedono risorse adeguate e un aumento dell'organico specialistico.

