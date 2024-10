G7 Salute, Silvetti: "Ancona pronta ad ospitare altri eventi di questa portata" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ancona - Al via il G7 Salute ad Ancona, blindata e con la zona rossa che chiude il centro alla viabilità. Si apre oggi il vertice dei ministri della Salute provenienti da Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Germania, Francia e altri Paesi Ue. La città scelta per ospitare l'evento, Ancona Anconatoday.it - G7 Salute, Silvetti: "Ancona pronta ad ospitare altri eventi di questa portata" Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)- Al via il G7ad, blindata e con la zona rossa che chiude il centro alla viabilità. Si apre oggi il vertice dei ministri dellaprovenienti da Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Germania, Francia ePaesi Ue. La città scelta perl'evento,

G7 Salute Ancona. Cominciati ufficialmente i lavori alle Mole Vanvitelliana - ANCONA – Si alza ufficialmente il sipario sul G7 Salute, nella splendida cornice della Mole Vanvitelliana. In un quartiere Archi blindato, che offre nel suo insolito silenzio una cartolina suggestiva della città, si sono aperti i lavori con l’arrivo dei ministri e delle delegazioni. A fare gli... (Anconatoday.it)

G7 Salute Ancona - task force sulle strade : oggi centro sigillato - Code infinite, veicoli bloccati, 45 minuti per raggiungere piazza Cavour in autobus. . p. Il vertice della Salute del G7 ad Ancona ha smosso un’organizzazione e una security di primo livello. Oggi i disagi si allargheranno al centro con la chiusura della parte bassa dei corsi, la galleria san Martino sempre a senso unico verso il centro, poi da venerdì pomeriggio tutto dovrebbe tornare alla ... (Ilrestodelcarlino.it)

G7 Salute - Il Comune : «Positiva la risposta di Ancona per soste e viabilità». Domani ulteriori limitazioni alla circolazione - ANCONA – Allo scattare delle disposizioni in materia di sosta e viabilità per il G7 Salute (i cui lavori proseguiranno per i prossimi due giorni, giovedì 10 e venerdì 11 ottobre), sulla base delle indicazioni ricevute nei giorni scorsi dagli organi preposti, nella giornata odierna, la città di... (Anconatoday.it)